華航三航線 下月推出「舒適經濟艙」

2017-11-13

〔記者陳宜加／台北報導〕航空市場推陳出新，不少航空公司致力於「經濟艙也能坐出商務艙的感受」。華航今年便首創「舒適經濟艙」，最前方右側兩排保留中間空位，僅銷售左右兩座位，旅客空間更大、搭機更舒適也保有隱私，價位則介於經濟艙與商務艙間，下月正式登場，本月初開賣之後獲不少回響，銷售狀況良好。

更多元經濟艙已是國際航空公司行銷重點。今年獲AirlineRatings第五度評比為年度最佳航空公司的紐西蘭航空，首創「空中沙發」，將同排相鄰的三個座椅轉換沙發供全躺、半躺，獲得設計與創新獎項。

客艙設備推陳出新是AirlineRatings評比關鍵，獲得今年最佳經濟艙的大韓航空，座位寬十八吋、前後座位間距超過三十三吋；另外，新加坡航空也將於十二月起推出「優選經濟艙」，前後座椅間距更達三十八吋。

兩排三人座 中間座位空出來

華航十二月一日起將於關島、檳城、仰光等三條航線，以七三八機型推出舒適經濟艙，每班機提供四個座位，位置在經濟艙最前方右側兩排，僅銷售靠窗、走道座位，中間座位保證保留空位。

舒適經濟艙價格落於二至三萬元，以關島為例，一般經濟艙價位一萬出頭、商務艙約三萬四千元，舒適經濟艙二萬三千元起。華航表示，舒適經濟艙滿足坐不到商務艙的旅客需求，也能較經濟艙後排旅客提早下機。

長榮航空則有豪華經濟艙，結合休憩與商務雙重功能，前後椅距達三十八吋、寬達十九．五吋，個人空間寬敞，今年於AirlineRatings評比中獲第七名佳績。