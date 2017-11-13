16校大專生促修法 增加校務會議學生席次

2017-11-13

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣民主自治發展蓬勃，高中職將立法成立學生會，而目前全國一六一所大專都有依法成立學生會，對大學校務產生一定影響力，十六所大專學生會更組成「大學法改革陣線」，呼籲再修大學法、拉高學生在校園的實質影響力；但有部分大學憂心，目前大學學生會選舉的投票率偏低，早已衍生代表性問題，也有權責不符問題，應避免修法造成未來校務運作困難。

大學法改革陣線發起人鄭婷伊表示，在大學行政、教務等會議中，學生代表雖可投票，但總因學代比例太少而處於弱勢，因而催生出十六校共組大改陣，一起推動大學法修法，希望校務會議的學生代表席次能由十分之一提高到五分之一，也希望擴及校長遴選等。

輔仁大學前學生會長陶漢則提到，大學許多事情跟學生有關，但除校務會議，某些會議卻仍無法參與，如私校預算委員會，難以用學生角度監督學校財務，又如與學生息息相關的漲學費事件，即使議案提到校務會議，學生代表才兩人，投票表決根本不會過。

大改陣成立後，整理出各校在學生自治中需改革的重點，如校長遴選增學生代表，校務會議學生代表要從現行十分之一增為五分之一等，九月已在立法院召開大學法修法公聽會，將遊說立委、教育部修法。

清華大學校長賀陳弘對此則指出，可想像學生爭取其需求，但學校資源跟運作無法通通滿足，且在實務面，學生參與校務的程度其實嚴重不足，學生會長選舉的投票數往往過低，衍伸代表性問題，另有權責問題，如學生規劃校務但恐無法承擔失敗責任；但他認同學生積極參與的動力，建議可先從社團或宿舍生活等下手，若是學生事務團體，各大學應充分讓學生自行運作。

德明財經科技大學學務長柯志堂也指出，在校長遴選方面，贊成加派學生代表，但對於增校務會議的學代，若提高到五分之一，則擔憂部分私校或小校因系所少，有民意基礎的學代也少，恐湊不齊人數而影響會議運作，再加上學生有課業，就需在開會跟上課做取捨。

教育部高教司則表示，也希望看見大學生對校務及公共事務更多參與，將廣納意見再作研議，但目前尚未訂出修法時間表。