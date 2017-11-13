閩南語課綱審議 名稱未改惹議／本土社團盼課綱改為「台語文」對結果失望、憤慨

2017-11-13

〔記者林曉雲／台北報導〕課審大會昨天完成十二年國教閩南語課綱審議，成大台文系教授、台灣羅馬字協會理事長、台灣南社副社長蔣為文直批，本土社團曾拜會教育部長潘文忠反映，「閩南語」具有侮辱、貶抑之意，侵害台灣人權，但昨天依然通過馬英九版本，潘文忠只肯改歷史領域，語文領域卻完全不肯改，跟馬英九執政沒有兩樣，讓本土社團非常遺憾、失望和憤慨。

包括台灣羅馬字協會、台灣南社、台文筆會、台越文化協會、成大台灣語文測驗中心等聲明認為，「閩南語」具有侮辱、貶抑之意。蔣為文表示，根據東漢「許慎」《說文解字》及清代「段玉裁」《說文解字注》之解說，閩南語的「閩」字是蛇種、野蠻民族的意思，具有對中國福建南部地區的先住民及其後代歧視的意涵，聯合國於一九四八年公布《世界人權宣言》宣示人人生而平等，不應受任何歧視，教育部如果認同種族平等，就不應再使用具有侮辱性質的閩南語名稱，本土社團在馬政府召開的公聽會中曾強烈表達反對，換成小英執政後，特別拜會教育部長潘文忠希望改掉「閩南語課綱」名稱，改為台語文或開放各界討論出更好的名稱，結果卻仍照案通過。

主張羅馬字應從小一開始學習

蔣為文也表示，本土社團主張羅馬字應從國小一年級開始學習，比照新住民語文課綱及原住民族語文課綱，況且從國小到高中，台灣學生被迫必修中國語文每週平均約五到六節課，英文約三節，但台灣本土語文卻只有國小、每週一節課，使台語文教育權受侵害。

國教署：領綱依循總綱架構名稱

國教署長邱乾國說明，領綱是依循總綱架構的名稱，閩南語課綱是十二年國教總綱已確定，但閩南語在「閱讀跟寫作」的學習表現要求，有提早到第一學習階段（國小一年級）。

此外，十二年國教課綱延後一年到一○八年上路，目前課審大會審議完成的領域課綱占比不到一半，十一月廿六日將接續審議客家語課綱、原住民語課綱、新住民語課綱、技高（高職）國語文課綱選文等等，邱乾國表示，考量教科書編輯、審定與選用，最晚在明年七月要全審完，過程中會逐一發布。至於高職國文十四篇古典選文首度將「紅樓夢」、「清代台灣鐵路買票收費章程」和「台煤減稅片」選為推薦選文，目前尚在研修小組討論中。