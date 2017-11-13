醫師節表揚老醫師／95歲看診73年 樂在其中

2017-11-13

〔記者林彥彤／台北報導〕昨天是醫師節，中華民國醫師公會全國聯合會在台北圓山飯店舉辦「第70屆醫師節慶祝大會暨頒獎典禮」，全聯會理事長邱泰源呼籲，攸關醫事人員刑事責任的「醫療法第82條」必須要修正，才可建立和諧醫病關係。總統蔡英文承諾，會請衛福部與立法院持續討論如何改善制度，找出對病人、對醫師有效的協商方式。

72歲曾貴海 曾列黑名單

全台奉獻醫界40年以上的資深醫師達986位，今年大會選出服務70年以上的11位資深醫師授獎，並頒授「台灣醫療典範獎」給17位醫師。其中，72歲的曾貴海獲頒「台灣醫療典範獎」，他不僅是胸腔內科的執業醫師，同時也是環保人士、社區工作者，不久前還獲得客家終身貢獻獎。

曾貴海28歲開始行醫，經歷很長的戒嚴時期，早年醫院內部制度相當不民主，他起頭改革制度，讓總醫師透過投票方式遴選，不再由高層（如院長、副院長等）指派，此舉讓異議份子特別喜歡找他看病或聊天，開啟了他對各議題的關注，但這也讓他被列入政府的黑名單。曾貴海太太說，先生一度遭黑道警告，但他沒退縮過。

也獲獎的95歲眼科醫師劉壽霆，行醫年資長達73年，他說，這份工作很有趣，他樂在其中。他並指出，早年醫病關係緊密，若有患者須搭上大半天的車前來看診，他一定準備土產送對方，若窮人付不出錢，他則義務看診。

邱泰源則說，我國目前的醫療體系制度面還有很多需要修改的地方，首要是醫師業務過失需負刑責部分應更合理，建立病人與醫師都能信任的調節機制。

衛福部部長陳時中說，針對醫療「過失」或「故意」，制度要更釐清，法界及醫界會持續討論。