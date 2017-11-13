宜蘭違規農舍／房屋稅加價不適法？ 法官早認定沒問題

2017-11-13

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣代理縣長陳金德以對違規農舍房屋稅加價不適法，將加計利息後退還稅額。但其實早有違規農舍屋主不滿房屋稅加價提起行政訴訟，法官以6000多字判決書詳述宜蘭縣政府加價符合課稅意旨，判縣府勝訴，外界認為適法性並無問題。縣府回應表示，這是見解不同問題，縣府確定退稅後，將行文撤案。

宜縣府︰見解不同

宜蘭縣員山鄉某農舍屋主因為農地未農用，去年房屋稅被加價，必須多繳1倍稅金共5萬多元；屋主不滿申請復查未通過，提起訴願也遭駁回；去年4月提起行政訴訟，指控縣政府加價規定逾越房屋稅條例授權規定，違反租稅法律主義，但是被法院駁回。

法官指出，宜蘭縣政府作法符合量能課稅意旨，且房屋稅屬地方稅，應保留部分項目給地方自治團體補充立法，宜蘭縣政府不動產評價委員會考量實際情形，合理反映農地未農用房屋應有價值及稅捐負擔，未超出房屋稅條例授權，沒有違反租稅法律主義。

宜蘭估價師陳碧源指出，宜蘭地方法院肯定縣府的適法性，希望陳金德懸崖勒馬。

宜蘭縣政府表示，此案地主仍在上訴中，一般行政法院審理地方稅相關案件，多會以地方政府當時制定的精神判決。而今陳代理縣長有不同見解，用最高標準審視房屋稅加價問題，縣府一旦達成共識決定退稅於民，等到正式宣布後，就會行文行政法院撤案。