不滿強制兩段式左轉 機車族發起待轉大富翁

2017-11-13

〔記者陳宜加、王冠仁／台北報導〕不滿強制兩段式左轉，機車騎士發起「待轉大富翁」行動，全台遍地開花於各地繁忙路口連續待轉，10日晚上遭台北市警局中山分局以妨礙交通為由取締，吳姓台大生昨更指控警方執法過當、強行將他拖走，導致他四肢及右肩多處挫傷。台灣機車路權促進會昨嚴正抗議，今天上午將號召騎士「路過」中山分局轄內路口，「要讓政府知道機車族之怒！」

今將「路過」中山分局轄內路口

促進會今年3月於國發會公共政策網路參與平台發起連署，訴求解除禁行機慢車道、解除強制二段式左轉，超過5000人附議。台灣機車路權促進會執行長周志彥說，由內側車道直接左轉是國際統一標準，但我國現行取締方式為無論內、外側，左轉一律開罰，但待轉區空間太小，不少機車騎士被迫違規停等在格外或占用人行道，險象環生。

但交通部回應，轉彎須依照標誌、標線，由地方政府考量每處路口狀況設置，現行法規已有彈性，尚無須修法。

為此，促進會10月底發起「TGIF待轉大富翁全國連線」行動，機車騎士於各繁忙路口無限次待轉，迄今行動超過10場，12月底至少還有14個場次。

其中，10日晚上6點半左右，10多輛機車在台北市市民大道、林森北路口的機車待轉區，持續「待轉再待轉」，甚至用雙腳慢速度滑行。警方以其導致周邊車流回堵，除疏導交通外，也勸導、指揮參加活動的騎士離開。

台大生控警連人帶車強拖

吳姓台大生昨天指控，警方當時沒告訴他盤查理由就將他「連人帶車」強拖帶回派出所，執法過當。促進會也指出，此次活動是民眾行為、言論自由，但警方以「緩慢行駛嚴重影響車流造成壅塞」為理由開立交通違規勸導單及舉發通知單，不具合法基礎。

警方回應說，吳男等人阻礙路口交通，才會將他們帶到路旁盤查，當晚共開出18張勸導單。吳男不服勸導仍持續繞行，也拒絕警方查證身分，所以帶回派出所，開立勸導單後讓他離去。