坐月子前中後 休養調理要分段

2017-11-12

文／張家榮

為什麼生產後要坐月子呢？大家試想產婦在懷孕過程中，懷一個胎兒在腹中，時間長達近10個月，身體長久下來就較容易虛弱，且在分娩時往往會大量出血，如果沒有經過適當調理和休養，往後身體便容易出現問題。

生產過程中，腰部交感神經興奮，促成子宮中的胎兒經子宮頸、陰道而離開母體，在生產過程中，也會影響母體健康，包括：腰薦椎、子宮壁肌肉、子宮頸、陰道、會陰撕裂傷及失血過多。因此產後婦女需依個人體質調理。

產後初期，子宮可能會殘留一些羊水和瘀血，且此時產婦代謝較差，如未排除乾淨，往後可能會有肚子痛等情形，此階段中藥會以活血化瘀為主，像是生化湯可以袪舊血換新血，若有其他症狀也可再加減單味藥，像是黃芩、木香、杜仲、赤芍、延胡索等；假如是剖腹產的婦女，則可以先休息5-7天後再服用。

產後中期則調養氣血和脾胃，傳統上像是八珍湯便是很好的藥，搭配像是桑寄生、續斷、杜仲、黃耆等單味中藥，此時亦可用燉補的方式。

最後階段則像是十全大補湯，可以加杜仲、桑寄生、續斷、生薑、骨碎補、淮七等。

由於每個人的狀況不一，建議仍需找合格的中醫師，再依個人體質下去辨證論治，才是正確坐月子調理的方法。

（作者為彰化市永安中醫診所院長）