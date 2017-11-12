不菸不酒愛運動 醫師罹肺癌

2017-11-12

文／李佳穎

52歲的呂醫師（化名）不抽菸、不喝酒、愛爬山、愛運動，飲食又特別養生，沒想到不久前醫院的主管體檢，他意外「中獎」，確診罹患了肺癌，不僅他自己很訝異，也跌破一堆人的眼鏡。

呂醫師被發現左上肺部有一個1.5公分的毛玻璃狀病變，因懷疑為早期肺癌，胸腔外科醫師診視後，立刻為他安排「單孔胸腔鏡肺葉切除手術」，呂醫師術後恢復良好，第3天就出院回家休養。

台灣地區近10年來在相關單位的努力之下，抽菸人口已經大幅下降，但因空氣污染嚴重，罹患肺癌的人口不減反增。根據衛生福利部統計，台灣罹患肺癌患者，超過6成以上都是沒有吸菸的病患。

空污嚴重 罹肺癌人口增

呂醫師服務的醫院3年來針對院內近百位的主管級醫護及行政人員進行「低劑量肺部電腦斷層篩檢」，至今發現有4人罹患肺癌。

目前推測，肺癌主要的致癌原因仍然是以環境中的空氣污染為主，尤以中部地區為最，其中不良空氣品質的天數甚至高達全年的3-4成之多，值得注意。

當空氣頻頻紫爆，要不暴露在空污環境中並不容易；但提早診斷、治療是可以做到的。

在肺癌最初期的時候診斷出來，可選用微創手術治療，達到最佳的預後生活品質。

（作者為彰化秀傳紀念醫院胸腔外科主治醫師）