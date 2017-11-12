自製早午餐 營養又減脂

文／倪曼婷
不少人一到假日就忙著在網路上尋找新的早午餐店嚐鮮。但早午餐經常以培根、煙燻香腸、火腿、炸魚排、炸薯條，再搭配一杯飲料，調味又以重口味為主，除了烹調時，已加入的鹽巴及胡椒外，額外再淋上醬油、番茄醬、芥末醬等。
雖然有些餐點中會附沙拉，若又使用千島沙拉醬等油脂含量高的醬料，一餐下來，攝取的熱量遠超乎您所預期！
想吃好吃又不想發胖時，不妨參考以下原則：
◎主食類
●多選用五穀麵包、吐司等，以不包餡及不用醬料為主。
●減少淋上煉乳、奶油或者糖粉的吐司，以降低熱量。
◎主菜類
●避免炸物及加工製品，例如：炸雞塊、煙燻香腸、火腿等。
●選擇以蒸、煮、烤為主的食材，例如：香烤雞腿排。
●若食用時，能去除炸物麵皮或動物皮，減脂效果更好。
◎沙拉類
●建議醬料以日式和風醬為主，其油脂及熱量皆較低。
●使用沾取的方式食用，避免大量淋於食材上，減少攝入量。
◎飲料類
●建議以無糖、無加料為主，例如：無糖紅茶、無糖綠茶。
●咖啡以黑咖啡為主，若喝奶茶或二合一咖啡，內皆含有奶精，建議減少攝取，或者改用低脂鮮奶。
不妨在家自製營養又低熱量的早午餐，好吃美味又健康！
營養師上菜─陽光小法國
◎食材（約2人份）
●法國麵包1根
●牛肉片60克
●紅/黃甜椒20克
●洋菇10克
●洋蔥10克
●香菇10克
●美生菜10克
●雞蛋2顆
●大番茄半顆
●無鹽奶油適量
◎製作過程
●洋菇、甜椒、洋蔥及香菇切丁，大番茄切片，美生菜洗淨後放至盤中備用。
●將雞蛋打至碗中並攪拌均勻，並將蔬菜丁加入蛋液中混勻。
●熱鍋加油後，放入牛肉片煎至熟。
●再放入適量無鹽奶油並倒入蛋液，將蛋煎至熟後起鍋備用。
●將麵包烤至酥脆後，夾入牛肉、煎蛋、美生菜及大番茄後即可上桌。
（作者為彰化基督教醫院營養師）