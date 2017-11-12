台大僑生虐貓案 動物法醫查出關鍵證據

解剖發現大橘子生前遭勒殺 與監視器畫面吻合
〔記者黃捷／台北報導〕美國FBI統計發現，虐殺動物者有極高機率犯下傷害或殺人案件，去年將虐待動物列為Ａ級重罪。台灣大學動物法醫解剖上百件動保處委託的動物屍體，發現竟有近三成疑似遭虐殺，足見社會仍有許多隱憂。過去，對動物施虐的犯罪痕跡容易被忽略，現今有了動物法醫，可讓窩藏陰溝裡的變態殺手無所遁形。
台大動物法醫解剖案例中 3成疑遭虐殺
二○一五年十二月，台大僑生陳皓揚在校內虐待大橘子被老師制止後逃離現場，但大橘子隨即失蹤，老師報案。陳生隔天到案後，辯稱因被野貓咬傷，才會抓貓洩憤，案發第三天，虐貓監視器畫面片段曝光，他才帶警方尋回大橘子屍體。
檢警委託台大動物法醫鑑定，解剖發現大橘子頸部血管周圍疑有微小出血灶，顯微鏡更看見頸靜脈壁被撕裂，足證大橘子生前頸部遭勒住，與監視器虐殺畫面吻合，隔年他又虐殺另隻貓「斑斑」，法院依違反動保法判刑十月定讞，併科罰金卅五萬。
苗栗一名動保女志工去年發現有條狗肚破腸流陳屍路邊，懷疑有「動物開膛手」隨機犯案，屍體經台大動物法醫解剖，發現骨盆粉碎性骨折，橫膈破裂，腹腔臟器更出現在頸部，顯然遭巨大外力輾壓，車禍可能性較大，才平息風波。
台大劉振軒團隊4人 僅接受各地動保處委託
台大獸醫學院劉振軒教授團隊，最早與台北市動保處、科技部合作，以研究計畫支持動物法醫解剖經費，因團隊成員僅他和博士生黃威翔及兩名研究生，目前僅接受各地動保處委託。
劉教授說，動物法醫是運用動物醫學解決法律問題，最重要的工作就是屍體解剖，「屍體就像一本書」，裡面記載死因及真相，動物法醫在這本「書」的字裡行間，找尋犯罪留下的蛛絲馬跡，還原死亡真相。
劉教授舉例，過去曾有大批流浪狗陸續死亡，當地盛傳有心人士毒狗，但經解剖鑑定，其實是流浪狗沒有注射疫苗，爆發犬瘟熱群聚感染造成。
鑽研動物法醫6年 黃威翔︰經驗很重要
鑽研動物法醫六年的黃威翔表示，解剖屍體前除檢視Ｘ光片鎖定患部，另藉由現場照片及動物醫療病史，推敲可能死因或屍體變化，接著如同人類法醫「相驗」，檢查屍體外觀，從外傷、毛髮打結、趾甲修剪、打針痕跡等細節勾勒生前狀況，作為推論基礎，最後才是解剖，查看皮下出血、骨頭及內臟，針對異常部位切片、檢視，逐步推翻或驗證推論。
一般獸醫師不熟悉病理解剖，檢警有時只能找人類法醫鑑定，但因物種差異，可能忽略很多關鍵。他說，沒有案例與教科書完全相同，動物法醫「經驗」很重要，不一定鑑定都有明確結果，有時連犯人都找不到。但美國防止虐待動物協會（ASPCA）倡議「We are their voice（我們替牠們發聲）」，也是台大動物法醫們堅持的信念。