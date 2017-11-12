11天長征 不老騎士環島達陣

2017-11-12

強風落石擋不了 探訪獨老慶生日

〔記者蔡淑媛／台中報導〕十年前，弘道老人基金會推出「挑戰八十、超越千里—不老騎士的歐兜邁環台日記」，讓十七位八旬以上的老人成功環台，轟動一時。今年基金會再度帶領廿六名共二千零八十一歲的阿公阿嬤，挑戰十一天、一千二百五十公里環島，昨返抵目的地台中。不老騎士們開心直呼：「快樂得不得了，還想繼續騎下去！」

這趟環島圓夢長征，過程辛苦又甜蜜，不老騎士騎到墾丁滿州至旭海路段，遇到九至十一級強風，一度得坐接駁車保安全；行經中橫天祥時路況差，得小心落石和車況。狀況不少，但阿公阿嬤一路挺過，還在高雄做蛋糕為獨老慶生、蘇澳武荖坑溪露營，並獲總統蔡英文接見加油打氣。

團員中最高齡的八十七歲周邦阿公，罹患胃癌、攝護腺癌第四期，這次成功完成環台夢想，到達目的地後神采奕奕，興奮說：「每天快樂都來不及了！從不想放棄。」就算遇到最驚險的墾丁落山風路段也不怕，還說好想繼續騎下去。

七十七歲張王春桃帶著已逝母親的照片一起環島，完成母女倆一起環島旅行的承諾。她克服膝蓋退化問題，將母親照片放在車頭，「一路看山看海，感覺母親一路陪伴。」她的女兒和媳婦也在終點站送花歡迎。

「不老騎士讚擱勇，GO！GO！GO！」環台長征的廿六名阿公阿嬤平均年齡七十五歲，最高齡八十七歲，每天騎乘一百公里，本月一日從台中市政府出發，車隊一路向南，挺過強風、下雨、山路，繞過最南端的墾丁、馳騁美麗的花東縱谷、挑戰地勢險峻、長達一一八公里的蘇花公路，途中僅一名八十歲阿公在台東因身體不適，無奈退團，成功達陣，他們也感謝一路保護他們的志工。