台鐵貨運列車出軌 意外逮司機酒駕

2017-11-12

轉轍器故障惹禍 幸無傷亡

〔記者鄭瑋奇、蔡彰盛／綜合報導〕台鐵十日下午四點零三分，一列貨運列車於新竹機務段內出軌一軸（兩輪）（見圖，台鐵提供），幸好未影響旅客與列車，但開車的五十九歲謝姓司機員，遭測出酒精濃度○．二毫克，涉嫌酒駕，檢方裁定以五萬元交保。雖然酒駕非出軌原因，但台鐵局已停止其乘務工作（駕車）並且調離乘務員職務，後續將等司法調查完畢，才會做行政懲處，最重將記兩小過。

酒測後偷喝酒 最重兩小過

台鐵局機務處長賴興隆表示，台鐵酒測制度相當嚴謹，司機員開車前，都要先到運轉值班室報到，由運轉副主任或當班人員做酒測，且是用口含式的酒測器進行檢測，檢測完畢後，雙方要互相簽名，為測試紀錄負責，再由主管核章確認。只要測出有酒精濃度，就不會讓他進行乘務工作，以往從未發生過酒駕情形。

台鐵局表示，該名駕駛上班前，在上午十一點二十四分執行酒測時，未測出有酒精濃度，下午卻被發現酒駕，由於新竹機務段內沒有福利社、販賣機，也完全沒有販售任何含酒精飲品，推測可能是自己帶進來，在休息時間喝。賴興隆心痛地說：「該名駕駛只剩下一年就要退休，怎麼這麼不珍惜？」

台鐵表示，這列貨運列車原本載運小麥，十日沒有載運貨物，下午四點零三分出軌意外是發生在新竹站停車庫內，當天先有一列客運列車從南端要拉到北端的保養廠，疑似將轉轍器擠壞，導致後來貨運列車要從北端往南拉時，以時速十公里經過轉轍器就出軌，昨晨二點四十五分已完成復軌。

鐵路警察局調查，謝男呼氣酒測值高達○．二，已經超標，訊問後將他依公共危險罪嫌送辦。謝男聲稱只是喝幾罐啤酒，「不知這樣會超標！」