異位性皮膚炎 可試不含類固醇藥膏

2017-11-11

文／李定達

異位性皮膚炎患者的日常保養以加強保濕為首要之務，包括避免過度清潔、一日至少塗抹兩次不含香料及防腐劑的保濕產品，尤其是趁沐浴後皮膚尚有水分時塗抹。

外用類固醇藥膏仍然是不可或缺的，醫師會根據患者的年齡、病灶的部位、嚴重度和面積，選擇適合的類固醇藥膏的強度和劑型，也會在就診時評估是否已發生皮膚萎縮等副作用。

臉、陰部敏感部位 優先使用

然而，對於必須長期依賴外用類固醇藥膏的患者、對此類藥膏效果不佳、已出現副作用或是針對臉部、陰部、皺摺處等敏感部位，「外用鈣調磷酸酶抑制劑」是一個可以考慮的選擇。

「鈣調磷酸酶抑制劑」是一種可抑制Ｔ型淋巴球活化的免疫抑制劑，在2000年即以外用藥膏的型式應用於異位性皮膚炎的治療上。引進台灣時，台北榮民總醫院等3家醫院就針對tacrolimus油膏進行了台灣患者的療效與安全性研究，其中醫師臨床整體評估指標，改善程度超過50%以上者，第一週即達80%，至第4週更達到95%以上。最常見的副作用是塗抹時的灼熱或搔癢感，但大多持續時間短暫，且會隨著皮膚炎症狀的消退而改善。

此藥膏上市10多年來，皮膚科醫師累積了更豐富的使用經驗，只要患者是兩歲以上，不論是急性或慢性的病灶皆適用，尤其是上述的敏感部位、或已出現皮膚萎縮或血管擴張等類固醇副作用的部位，更可優先考慮使用。

此外，研究也證明，在容易反覆發作的部位，若能1週塗抹1-2次tacrolimus油膏，有助於預防該部位復發。

總之，並不是所有治療異位性皮膚炎的外用藥都必須含有類固醇，也有其他安全有效的成分可供選擇。

（作者為台北榮民總醫院皮膚部光化學治療科主任）