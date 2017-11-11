眼瞼下垂看不清 竟是腦中風

2017-11-11

記者周彥妤／台北報導

一名50歲男性左側眼瞼日前突然下垂，甚至影響視線，就醫後確診為輕微腦中風，合併動眼神經麻痺，所幸及早發現，症狀已獲改善。

出現大小眼 須費力睜眼

台北書田診所副院長廖士傑表示，這名男性有高血壓、高血糖及高血脂等「三高」，日前左側眼瞼下垂，由於須費力睜眼才能看清楚，導致眼眶極痠，更出現抬頭紋，且眼球還往外側歪一邊，緊急就醫發現是神經病變導致後天性眼瞼下垂，還有輕微腦中風，進而合併動眼神經麻痺。

廖士傑指出，眼瞼下垂是指上眼瞼低垂，這是因為上眼瞼藉著提眼瞼肌，在用眼時保持張開狀態，但是當神經受損、肌肉無力或肌腱鬆弛時，就會形成眼瞼下垂。

眼瞼下垂分為先天與後天，先天就像眼睛缺乏張開的「彈簧」，必須透過手術解決，但相當罕見；後天佔比超過99%，病因包括腦血管病變、中風、糖尿病神經病變、肌肉無力、老化，或者是外傷使得眼瞼肌腱鬆弛或斷裂，而眼瞼出血或發炎，也會造成眼瞼過度鬆弛。

廖士傑說，後天眼瞼下垂的患者，常只會出現在單眼，即使睡眠充足，還是有大小眼，看起來無精打采，上方視野逐漸會有缺損，由於必須更用力睜開眼睛，因此也會有單邊抬頭紋。

另外，患者的上眼瞼低垂，睜眼時會覆蓋角膜上緣，若症狀輕微，不會遮蓋瞳孔，但影響外觀，嚴重則會局部或全部遮蓋瞳孔，影響視野。

廖士傑強調，眼瞼下垂除了影響外觀、視野，也可能是健康的警訊，務必留心。常揉眼睛也可能使眼部肌腱提早鬆弛，助長眼瞼下垂的風險。

要保養眼睛，最重要的就是少揉眼睛，多吃富含維他命C的蔬果，保養眼瞼結締組織健康。