《謠言終結站》寶寶太早學會站不好？ 醫：無科學根據

2017-11-11

記者林彥彤／台北報導

坊間常說「七坐、八爬、一歲站」，點出小孩各成長階段應具備的能力，不過許多家長擔憂，不到1歲的小孩太早學站會不好，例如不利平衡感發展、較不聰明，甚至有傳說會導致O型腿等；對此，小兒科醫師皆表示，那都是謠言，無科學根據，其實只要順應小孩自然發展就好，毋須擔心。

1歲站 只是平均值

王杰凱小兒科診所小兒科醫師何泰樺說明，每個孩子骨骼發展的時間不同，在自然的狀態下，小孩的骨骼發育夠硬才會自己站起來。

因此只要不是經過外力幫忙，如使用螃蟹車或學步車等，就不會對骨骼發育不好，更不會造成O型腿。

何泰樺表示，坊間流傳許多小孩早站不好的謠言，不過其實去年美國小兒科醫學會雜誌《Pediatrics》就證實，早站不見得不好。該研究指出，統計這些「扶著站」比較早的小孩，持續追蹤到4歲，發現其各方面測驗如動作、語言、人際關係等，都有較高的分數，表示小孩反而比較聰明。

若1歲2個月無法站 建議就醫

國泰醫院小兒科主治醫師侯家瑋也說，1歲站只是一個平均值，近年門診中看到，很多小孩9個月就會站，有些甚至更早，他提醒，只要是順應小孩自然發展就是好，但若是1歲2個月都還無法站立，最好到小兒科進一步評估。