子宮內膜異位 可望靠服藥控制、根治

2017-11-11

〔記者吳柏緯／台北報導〕子宮內膜異位症好發在育齡婦女身上，若疏於治療，長期可能會造成不孕。過去治療子宮內膜異位症的方式是透過開刀與藥物控制，不過中研院與榮總的研究團隊發現一種新型藥物治療方式，未來可望透過吃藥就能有效控制，甚至根治。

中研院基因體研究中心特聘研究員謝世良的研究團隊，發現人體內存在一種名為DcR3的分子，與增強子宮內膜細胞黏著力有密切的關係。

謝世良指出，若DcR3分子存在子宮內，可以增加子宮內膜細胞的黏附力，但若DcR3分子出現在骨盆、大腸、卵巢甚至肺部，將使得子宮內膜細胞在不正確的地方附著，進而演變成子宮內膜異位症；只要控制DcR3分子後，子宮內膜異位也獲得改善。根據統計，有三到四成的不孕症都是因為子宮內膜異位導致。

新藥最快明年動物實驗 盼10年問世

研究團隊認為，只要新藥能有效抑制DcR3的表現，有助於治療子宮內膜異位症。這項藥物預計最快明年起投入動物實驗，盼能在十年內問世，造福為此疾病所困的病友。

台北榮總婦女醫學部主任陳怡仁也提到，常見的巧克力囊腫、子宮肌腺症都屬於子宮內膜異位症，目前除了手術外，也會使用非類固醇類止痛藥、黃體素等藥物抑制子宮內膜異位症，伴隨的副作用包含無月經、熱潮紅、不孕等，且術後或停藥後仍有三到四成的復發率。