高醫大研究︰台塑仁武廠高污染區 居民腎功能恐受損

2017-11-11

〔記者洪定宏、黃旭磊／綜合報導〕喧騰一時的台塑仁武廠污染地下水事件沉寂數年後，高雄醫學大學環境醫學研究中心取得當年居民健檢資料，經近兩年分析研究，於今年元月發布在Scientific Reports國際期刊，確認高污染社區居民罹患蛋白尿及估計腎小球濾過率受損的風險，比未受污染的居民高出近兩倍。

台塑仁武廠駁斥強調，研究結果未通盤考量環境健康風險評估的調查數據，逕自判斷民眾腎臟疾病風險來自石化工業地下水污染，深表遺憾，建議研究機構應以更嚴謹態度研究流行病學，以免誤導民眾。

風險比未受污染地區高出近2倍

環醫中心主任吳明蒼昨表示，他依高市環保局公布的地下水含氯碳氫化合物濃度資料，分為高污染的中華里與竹後里，中污染的五和、後安與仁武里，未污染的八卦里，研究發現高污染區的居民有一．八九倍罹患估計腎小球濾過率受損的風險，以及一．四六倍罹患蛋白尿的風險。

不過，吳明蒼也強調，沒有資料顯示影響腎功能的風險是直接飲用受污染的地下水所致，只能保守地說居民處在間接暴露的環境，例如使用受污染的地下水洗澡、吃到被污染的農作物，也就是直接因素還有待深入研究。

吳明蒼說，因為尿蛋白異常與估計腎小球濾過率受損，通常三個月至半年就要追蹤，拖得太久都將導致洗腎，呼籲政府繼續對污染區的居民進行健檢追蹤。

台塑仁武廠指出，研究報告未探討當地地下水的實際使用狀況，無法說明相關腎臟功能的影響與地下水污染的因果關係，且該研究並未針對腎功能或尿蛋白異常的特定居民生活飲食習慣、工作環境、用藥習慣等因素，進行全面分析探討，無法反映真實情形。

竹後里里長︰民眾罹癌比例高

高市仁武區竹後里里長黃常志表示，不單是地下水，空污也嚴重，里內有二千五百多名居民，其中五十多人罹癌，女性多罹患乳癌、男性為肝癌，去年一個月內有五人罹癌往生，比例高於鄰近各里。除了台塑仁武廠，竹後工業區多私設塑膠及鋼鐵酸洗廠房，排污相當嚴重，高雄市環保局下週將在里內竹後國小設置檢驗站，長期追蹤污染源。