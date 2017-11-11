工會轟「物化」空姐 遠航反控誹謗

2017-11-11

〔記者謝君臨、鄭瑋奇／綜合報導〕桃園市空服員職業工會昨召開記者會，指控遠東航空連續非法解僱、資遣工會成員，批評遠航董事長張綱維稱空服員為立委站台、跳舞、飯局倒酒等，是「增加公司知名度，何錯之有」，完全是物化女性且充滿歧視之言論；對此，遠航發聲明反控工會假借維護勞工權益之名，行誹謗企業名譽之實，昨並由營運長曾金池至台北地檢署控告工會理事長趙剛、秘書長林佳瑋加重誹謗罪。

桃空職工常務理事、同時也是長榮空服員的李瀅表示，航空公司訓練一位空服員，要花的時間及成本非常高，且空服員每年都要回去重新受訓，為何社會大眾都感覺不到空服員的專業？就是因為航空公司將空服員當成商品，要求儀態、外表、妝容等導致。

李瀅表示，空服員並非只在飛機上送餐、倒飲料，更重要的是針對飛機上各種不確定的風險事件，進行危機處理，每位空服員對於不同機型的各種設備、逃生指令、危機處理都要能夠到位。

桃空職工理事、同時也是華航空服員的張馨方表示，前年華航換制服時也鬧得沸沸揚揚，設計師說這套制服設計是為引人遐想，這說法讓穿著這套制服的人感覺被汙辱。

遠航營運長曾金池昨二度赴台北地方法院，針對桃空職工散布不實事實行為，提告加重誹謗罪；遠航表示，全案已進入司法程序，桃空職工仍召開記者會，顯見桃空職工早已預設立場，不管遠航再三澄清，誹謗意圖明顯。

曾金池強調，遠航從未說過空姐陪酒是正常合理的，對此他必須嚴正駁斥，工會如願意澄清不實陳述，遠航可撤告。

桃空職工秘書長林佳瑋表示，這種訴訟相當無聊且浪費司法資源，講的都是公評之事，遠東航空沒有心虛，就不要怕員工出面指控。