虎航加速起飛前急煞車 142旅客嚇壞

2017-11-11

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣虎航十一月四日一架桃園飛往澳門航班，準備起飛的加速階段，因正、副駕駛的儀表板上飛機速度顯示相差約四十浬，決定煞車停止起飛。交通部民航局標準組長林俊良表示，雖然當時速度已達約一百浬（一百八十公里），但該機當時並未超過Ｖ一「起飛決定速度」（Take-Off Decision Speed），機長選擇放棄起飛，符合規定。

儀表板先出包 延誤2小時

該機原定上午六點三十五分起飛，林俊良表示，當天上午先因為儀表板出現問題，延誤兩小時進行修復後才準備起飛，進入跑道開始加速後，機場又發現正、副駕駛儀表板速度不同，一邊顯示近一百浬，一邊顯示約六十浬，所以機長決定停止起飛。

放棄起飛後 多人退票

當時機上有一百四十二名旅客，放棄起飛後，旅客備受驚嚇，有人決定退票、改期，虎航調度另一架飛機執飛，最後載八十一位旅客於四日中午十二點四十五分起飛到澳門。

林俊良表示，兩個儀表板偵測速度的來源不同，這是飛機安全設計，即便一套設備故障時，還是可以安全回航或轉降，但正常情況下，兩個儀表板的速度會非常接近，出現四十浬誤差絕非正常狀況。

林俊良表示，Ｖ一會因為機型、天候、氣溫、載重、跑道長度等各種狀況不同而有所變化，台灣虎航該機為空中巴士A320，該機型在桃園機場的Ｖ一約在一百六十浬；不過加速到一百浬後要停下來，的確會讓旅客感受到明顯煞車力道。