視覺機器人、農藥檢測器 獲2大獎

2017-11-11

工研院揚威 CES創新獎 …

〔記者洪友芳／新竹報導〕二○一八年CES創新獎（Innovation Awards）公布獲獎名單，工研院以智慧視覺系統機器人與隨手型智慧蔬果農藥檢測器技術脫穎而出，分別獲得機器人與無人機類（Robotics and Drones）及家電類（Home Appliances）創新獎，與Intel、Dell、Nissan、AMD、Kensington等著名企業一同獲獎，讓台灣科技在全球再次綻放光芒。

CES是全球品牌大廠必爭之地

CES創新獎是美國消費技術協會（CTA）為CES展所設立的獎項，Google、Bosch、Qualcomm、HP、Intel都曾獲得CES最佳創新獎及創新獎，是全球品牌各大廠新產品曝光的極佳榮譽，也是歷年來各大廠兵家必爭之地。

「智慧視覺系統機器人」使用工研院開發的智慧視覺技術及機器手臂，具有深度視覺感測、自我學習、思考及判斷能力。與對手玩拼字遊戲時，能運用深度視覺感測器先偵測方格位置，也會辨識積木的位置、字母及對手所完成的拼字，還可以從可能的字母組合中判斷最高的得分作拼寫。

智慧視覺系統機器人能先精準校正機器手臂3D空間位置，偵測到積木的位置，將3D影像轉成3D空間位置，將機器人眼鏡、機器手臂與積木空間位置及相對關係計算出來，是一款集智慧與陪伴兼備的機器人。

「隨手型智慧蔬果農藥檢測器」則運用工研院專利的微型晶片技術，整合多波長微型化檢測技術，將實驗室裡大型的光學檢測儀，設計成可讓人一手掌握的輕巧外型，藉由檢測農藥殘留特定光譜，了解蔬果洗乾淨沒有，透過紅、黃、綠燈顯示燈號，可一目了然。

針對全球各地不同的使用習慣，檢測器更能客製化農藥資料庫，像美國本土許多常見農藥，如益達胺、亞托敏、白克列與護汰寧等，檢測極限皆可達0.5ppm，此技術深具國際市場潛力，入圍今年全球百大科技獎後，再次獲得美國消費電子展創新獎，堪稱台灣之光。