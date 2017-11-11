AlphaGo推手黃士傑︰人類應與AI合作非對抗

2017-11-11

化身Master網路連勝60場 在台灣家中出賽

〔記者吳柏緯／台北報導〕人工智慧（AI）系統AlphaGo如超級風暴橫掃棋壇、擊敗世界頂尖棋士，幕後推手、首席工程師黃士傑昨表示，AlphaGo的成功象徵深度學習與強化學習的勝利，人類應將AI視為工具，而不是對抗的對象。

黃士傑昨在人工智慧年會上暢談從AlphaGo、AlphaGo Master到AlphaGo Zero等不同版本系統的開發經驗。對於日漸強大的AI，黃士傑第一線觀察心得是，人類與AI間的關係應是合作而非競爭。

AI與人類的合作關係 逐漸被接受

黃士傑指出，隨著AlphaGo的發展，他發現AI與人類的合作關係逐漸被社會認同與接受。他說，去年三月AlphaGo與南韓九段棋手李世乭對弈時，明顯感受到李世乭背負著人類必須贏的強大壓力；但是今年在中國烏鎮圍棋峰會與圍棋世界排名第一的中國棋手柯潔對弈時，已經感受到人機合作的正面氛圍。

黃士傑認為，AlphaGo可以協助棋手訓練思路並擴展圍棋理論，突破目前的限制。

除了在現實世界的對弈外，AlphaGo改良版更化身為「Master」，從去年底到今年初，在網路上與世界知名棋士對弈，幾乎是一場對圍棋界的大屠殺，最後拿下六十連勝。

黃士傑表示，去年AlphaGo與李世乭九段完成五場比賽後，開發團隊又用了八個月時間著手進行改善與開發工作，去年底，他帶著改良版的AlphaGo返回台灣，悄悄在弈城圍棋網和騰訊野狐圍棋網註冊帳號「Master」。

「當時Master是全新的帳號，沒有任何勝敗紀錄，一開始沒有職業棋士接受對弈邀約。」隨著勝場數增加，第二天後，網路上的棋士們開始主動找Master下棋，最後中、日、韓知名棋士全出手，包括「棋聖」聶衛平。

Master網路開戰 中日韓知名棋士全出手

黃士傑昨透露，當時他一天要下十盤棋，比賽地點就在台灣的家中，那幾天除了吃飯、睡覺外就是下棋，精神非常緊繃，深怕因為自己的疏忽或網路斷線，讓Master吞下敗仗。

AlphaGo的相關研究登上《自然》期刊之前，已先在二○一五年擊敗華裔法籍職業棋士樊麾二段。黃士傑表示，當時樊麾被擊敗後覺得不可置信，不過隨即就認為這是正確的發展方向，後來樊麾也被延攬進入團隊。