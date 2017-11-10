車禍頸椎骨折 前位固定術助復元

2017-11-10

記者陳建志／台中報導

台中一名66歲林姓男子，日前騎車發生車禍，因瞬間撞擊力量大，頸椎應聲骨折，但林男擔心手術會有後遺症，堅持採保守治療以頸圈固定，沒想到出院時頸部劇痛、想吐，再度就醫。

不積極治療可能致死

醫師決定以「前位固定手術」植入齒突釘固定骨折處，術後5天就可正常行走，但也強調此類型頸椎骨折，嚴重時可能致死，民眾仍應積極接受治療。

亞大醫院神經創傷科主任李建裕說，這名患者騎車發生車禍，因撞擊時頭頸瞬間往前甩，讓頸椎出現骨折，「就像火柴頭瞬間斷裂一般」，林男當時痛到全身癱軟，脖子無法轉動，送醫檢查後發現「第2節頸椎齒狀突第2型骨折」。

李建裕表示，當時告知林男需接受手術固定，但林男是老菸槍，擔心頸椎手術後出現敗血症等併發症，堅持採保守治療戴上頸圈，沒想到出院當天，不但頸部痛到受不了，還出現想吐、冒汗的情形，趕緊替他進行「前位固定手術」，植入骨釘固定第二頸椎，雖然還要戴上頸圈，但術後5天就可恢復四肢活動。

李建裕表示，「頸椎齒狀突」可分為3種類型骨折，其中第1型與第3型骨折屬穩定型骨折，若未出現神經學症狀，可考慮採取保守治療，但林男的第2型骨折屬不穩定骨折，用頸圈固定效果不佳，不即時接受治療，有些患者會出現四肢癱瘓、呼吸困難等症狀，嚴重時更可能有生命危險，提醒民眾應積極接受治療，才能把握黃金康復時間。