椎間盤突出 神經阻斷術緩解不適

2017-11-10

記者蔡淑媛／台中報導

20歲的林姓大學生2年前打球跌坐地上摔傷，造成椎間盤突出，壓迫神經，引發下背痛、下肢麻痛，吃藥、復健無效，又不敢開刀，2個月前進行神經阻斷術，在超音波結合核磁共振影像導引下，看到深部的腰椎神經病灶，精準注射藥劑鬆解剝離壓迫的神經，經2次治療緩解不適症狀，但需自費。

超音波MRI導引 精準注射藥劑

台中榮總疼痛科及放射科醫師蔡昇亨指出，神經阻斷術是針對脊椎壓迫的神經，注射神經阻斷劑，可鬆開、阻隔 被壓迫的神經、減輕患部發炎程度，提升身體自癒功能，針對吃藥復健無效、不敢開刀或是程度還不用開刀的病人，可以選擇保守介入性治療，不過事後仍要注意姿勢，否則仍可能復發。

撿拾物品 蹲下勿彎腰

蔡昇亨說，神經阻斷術一般是在超音波導引下注射，但深及7公分的深部組織會看不清，且可能受空氣和骨頭遮蔽，現在引進新技術，結合核磁共振可看到更深處，精準注射並確認藥劑分佈，效果更佳，該治療可運用於脊椎壓迫神經、退化性關節炎、疱疹性神經痛等病症，但必須自費。

蔡昇亨也提醒，彎腰、轉身或揹重物最容易使脊椎受傷，常見民眾直接彎腰撿拾物品或拿東西都是錯誤姿勢，必須要蹲下來拿，以保護脊椎。

腰痛患者可做「骨盆時鐘運動」

對於腰椎造成腰痠、腰痛患者，蔡昇亨建議可做「骨盆時鐘運動」，平躺、曲膝後，腹部先朝12、6、3、9點鐘方向各動一下做熱身，再以順時鐘和逆時鐘各轉一圈，共做5至10個循環，可在早或晚上做，改善腰椎、關節活動度，如運動中不適則要就醫檢查。