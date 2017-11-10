海大校長續任成功 申請延退被打槍

2017-11-10

領全薪又增月退年資惹非議

〔記者俞肇福／基隆報導〕六十四歲的國立台灣海洋大學校長張清風，去年已通過校長續任案，任期到一○九年七月底，他另申請教授屆齡延長服務，擬在七十歲退休，昨在海大水產養殖學系由六位教評委員無記名投票，三票贊成、三票反對，未獲三分之二票數、延退案未通過；出身水產養殖學系的張清風慘遭「自己人」打臉，被解讀是校內「反張清風」勢力的奇襲。

遭奇襲 張清風未表達意見

張清風目前在越南訪問，本週六晚間返國，他已被告知投票結果，但尚未表達意見。

據了解，張清風申請延退案如獲通過，可做到七十歲才退休，月退金的年資最多採計四十年，由於多數教授都在三十歲以後才任教，如果延退，期間照領全薪、又可以增加月退年資；校內不滿張清風的人士藉由表決「一石二鳥」，打臉不讓張清風延長服務年資。

張清風屆齡退休日期是一○八年二月一日，申請延退被打回票，但校長職務去年已獲得續任，校長仍然可做到一○九年七月底。

海大副校長莊季高表示，依教育部規定，若曾獲國家講座教授、教育部學術獎、科技部三次傑出獎，可申請屆齡延長服務至七十歲，張清風三項都符合，因此申請延退。

專長珊瑚生殖生理研究的張清風，從一○一年八月就任海大校長以來，對外積極奔走、募款改善軟硬體設施，對內與學生相處融洽，常到學生餐廳吃飯、聊天，被學生暱稱「清風俠」，頗受愛戴。

續任遴選票數即低空通過

不過，張清風積極向外開拓、增設海大馬祖校區，部分教授擔憂學校資源分散，對他高調行事作風頗不以為然，去年校長續任遴選投票，他只獲得約六成票數，「低空掠過」。此次他延長服務年限的投票未獲通過，校內老師解讀是「反張清風」勢力的二次反撲，也讓校內不少師生感到驚訝。