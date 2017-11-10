全台200萬慢性腎臟病患 9成不自知

2017-11-10

「幾乎沒有症狀」 尿液泡泡久久不散要當心

〔記者周彥妤／台北報導〕火鍋、Buffet吃到飽，廣受國人喜愛，但醫師指出，這類大魚大肉、暴飲暴食的飲食形式，短時間內大量食用蛋白質，助長罹患慢性腎臟病的風險，尤其該疾病幾乎沒有明顯症狀。據統計，台灣近兩百萬的慢性腎臟病患者，高達近九成渾然不覺。

暴食肉類、海鮮 風險增

台北市聯合醫院忠孝院區腎臟內科主任陳達隆指出，一口氣大量攝取蛋白質，尤其是火鍋、Buffet吃到飽，飲食習慣相當常見，但長期下來腎臟很容易出問題。

陳達隆也提到，近來門診有一名六十五歲男性有高血壓病史，控制良好，但他常在短時間內一口氣飲用一千CC鮮奶，又大量攝取海釣魚類，蛋白質明顯食用過量，在抽血檢查中，發現腎功能指數上升，確診罹患慢性腎臟病。

陳達隆說，慢性腎臟病已是世界流行疾病，據統計台灣慢性腎臟病盛行率約一成，病患近兩百萬人，有近九成毫無察覺；慢性腎臟病症狀偶爾有疲累、水腫、貧血等狀況，但也不易發現，因此「幾乎沒有症狀」正是癥結所在。

陳達隆指出，罹患慢性腎臟病有十大高風險族群，分別是糖尿病、高血壓、心血管疾病、家族病史、高血脂、草藥使用者、腎臟損傷、老年人、代謝症候群、長期使用止痛藥，這些對象平時就要留心。

提到蛋白質建議攝取量，陳達隆說，就每天每人每公斤來說，一般人為○．八至一公克，慢性腎臟病患則為○．六至○．八公克。陳強調，除了量不要超過外，更要切忌短時間內大量攝取，否則對腎臟形成很大負擔。

另外，蔬菜水果含鉀，而腎臟是體內鉀離子主要的排泄器官，也不要猛吃，秉持營養均衡的原則，把握少油、少鹽、少糖，避免暴飲暴食，不要隨意服用止痛藥，留意尿液中的泡泡是否久久不散，養成定期檢查的習慣，才可能避免罹患慢性腎臟病，甚至是面臨洗腎或死亡的風險。