「臉書」網購糾紛多 退款困難申訴無門

2017-11-10

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「臉書」詐騙頻傳，台北市法務局昨公布今年第三季消費警訊，包括puma、Beats耳機等數家網路購物業者，利用「臉書」廣告連結吸引民眾消費，卻未於網站提供聯絡資訊，一旦發生消費爭議恐申訴無門。法務局表示，「臉書」不是消費平台，沒有任何安全交易機制，已彙整常見臉書消費爭議Q&A放置在法務局官網，呼籲民眾注意。

北市法務局昨公布數家未在網站上提供聯絡資訊的高風險網路購物業者，分別為puma、進口無扇葉電風扇家用落地扇、AMOMA.com、position-easy、Beats耳機、歡唱app、present-offer、Gotogate。

主任消保官何修蘭指出，這六家購物網站多半透過「臉書」廣告連結，但「臉書」不是網路購物平台，沒有任何交易安全機制，「臉書」上的交易對象不明，業者利用貨到付款方式取得消費者信任，消費者拿到貨發現有問題，卻沒辦法聯絡賣家申訴，想退款有很大困難。

法務局表示，若消費者使用貨到付款方式交易，遇交易糾紛且無賣家聯絡資訊時，可先通知物流業者停止交付貨款與賣家，請求其退款，並提起消費爭議申訴。

此外，為有效解決消費糾紛，消保官會通知被申訴的業者出席協商會議，昨同時公布今年第三季無故未到場業者名單，企業經營者以學善文理短期補習班（劉毅補習班） 無故缺席三次最多，賣家則以在樂購蝦皮網路平台交易，計有十一位賣家未出席最多。