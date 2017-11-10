農田水利會改制 有支持有反對

2017-11-10

疑慮方憂僵化與權益受損 挺官派認可有效推動業務

〔記者蕭婷方、賴筱桐、謝武雄、簡惠茹、張聰秋、詹士弘、王俊忠、陳文嬋／綜合報導〕行政院會昨通過農田水利會將從現行的法人改制為公務機關，會長改為官派，同時停止會長與會務委員選舉。對此，台北市瑠公農田水利會、七星農田水利會昨均表示，事涉重大，內部將謹慎研議對應；雲林農田水利會長林文瑞直言：「反對。」

七星農田水利會總幹事顏志斌說，自己無黨無派，中央過去舉辦三場徵詢會議，曾提出反對意見，他認為現行的行政體制靈活，擔憂改制會導致僵化，也影響現有員工權益。

反對轉趨保守 桃園黃金春盼做好配套

北基農田水利會會長花村祥昨說，該會編制三十七人，改制公務機關後仍沿用現有人事，員工權益影響不大，影響較大的是中南部地區，中央主管機關應有嚴格的監督機制。

曾大力反對官派的台灣桃園農田水利會長黃金春昨態度明顯保守，他說，自己身兼民進黨中常委，會尊重執政黨的政策，但希望行政院要做好配套措施，不要讓農民有怨言。

黃金春說，在前總統李登輝執政時期，立法院已通過水利會改制為公務機關法令，最後不了了之，主因是水利會灌溉溝渠設施有一半的土地是農民私人財產，水利會改制為公務機關，立刻面臨水利設施是否徵收問題，即使是承租，租金也是很大負擔，其次水利會現有的員工都不是公務員，有人員銜接問題。

彰化農田水利會總幹事劉淑華表示，尊重政府政策，但在改制過程中，一定要保障原有水利會的員工工作權。

民進黨籍的宜蘭農田水利會長許南山說，水利會工作在執行公務，但要自籌預算，業務常遭受牽制，若能比照一般公務機關，擁有法定預算，日後推動業務會更加順利。

宜蘭許南山樂見 雲林林文瑞批硬幹

許南山說，農田水利會人員屬於廣義公務員，卻無實質公權力，工作成效往往打折扣，四年一次選舉只是內耗，把水利會改制公務機關、會長改官派，他樂見其成。

雲林農田水利會長林文瑞強調，「水利會財產都是會員的，人民團體選自己的頭家，天經地義，政府怎能無法無天改官派，硬幹？」

目前雙頭馬車 高雄呂文豪盼政策一條鞭

高雄農田水利會長呂文豪表示，目前農田水利會屬於公法人、由農委會管理，但水又歸屬經濟部管理，形成雙頭馬車，傳達也有落差，官派優點是有助於政府資源整合，農民只要配合政策，何時辦理休耕等，政策可以落實一條鞭。