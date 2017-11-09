MBOCA致癌 特定勞工慎防

2017-11-09

記者吳亮儀／台北報導

工業中的合成化學物質「MBOCA」已被確認是人類致癌物，三軍總醫院研究團隊發現，特定的肝臟代謝酵素基因會影響代謝MBOCA的能力，導致部分在職場中接觸到此合成物的勞工更易罹癌。

MBOCA常用來調整樹脂硬度、增加耐磨性，可做出的產品例如鞋底、滑輪等，只有在特定製造這些產品的職場中會接觸到，這也是確定的人類致癌物，會經由皮膚吸收、或從空氣中吸入，以及經口食入而進入人體中。

三總研究團隊在許多臨床個案中發現，在相同的暴露環境中，有的勞工容易生病、有的不會，隨後在研究中確認，肝臟代謝基因的多型性會影響勞工罹病機率。

研究對象分為暴露組及對照組，人數都是49人，研究結果顯示，帶有CYP3A4基因多型性會增加MBOCA的代謝能力，但也會產生較多的有毒中間產物，增加暴露勞工體內微核細胞量及微核發生頻率的量，進而可能增加癌症發生風險，尤其是膀胱癌。

三軍總醫院職業醫學科主治醫師王鐘慶說，希望藉由這次的研究發現，能應用在特定勞工的篩選，減少高風險勞工的健康影響。

這項發現已被國際知名醫學期刊《Occupational and Environmental Medicine》（職業與環境醫學）接受，並在今年一月份刊登。