突然喘不過氣 竟是癲癇發作

2017-11-09

記者王俊忠／台南報導

27歲的林老師，從中學起，偶有突然喘不過氣、短暫無法呼吸，伴隨胸部緊縮不舒服，但他平常生活習慣良好，不抽菸，也不喝酒，沒有慢性病，曾遍尋多科醫師，卻一直找不到病因，直到日前去成大醫院檢查，發現是腦島區域癲癇發作，接受抗癲癇藥物治療後，病情獲得改善。

成大醫院神經部癲癇科主任黃欽威表示，林老師大約每1-2週會出現一次不適症狀，但都很短暫，很快就會恢復，並不會影響教學工作，但因為常在準備入睡時發生，包括晚上在家就寢或在學校午休時，讓林老師很擔心不知何時會發作？以及是否會更嚴重？還因此併發一些身心症狀。

黃欽威表示，林老師多年來看過不少醫師，包括一般內科、家醫、胸腔、耳鼻喉、心臟與精神等科，但一直找不到病因，後來被建議到成醫神經科就診。

住院24小時影像腦波監測發現，他的右側額顳葉有持續異常癲癇波，且記錄到突發性喘不過氣的發作，與右大腦額顳葉癲癇放電有關，配合詳細病史確認為腦島區域的癲癇發作。經給予抗癲癇藥物，數月後突發性喘不過氣次數明顯減少，認知能力有明顯進步。

黃欽威表示，癲癇是大腦細胞異常放電引起，不同位置的大腦細胞所產生的症狀也不同。大腦運動區域異常放電，對應動作症狀是肢體抽搐；非運動區域如顳葉癲癇的異常放電，則可能有幻覺、胡言亂語、記憶力障礙，或行為怪異，例如手會亂抓或揮舞。

他提醒若常莫名喘不過氣來，特別是突如其來的短暫呼吸困難，除了有可能是焦慮症、身心症、睡眠障礙、氣喘或失智症外，也有可能是癲癇發作，建議儘早請神經科或癲癇科醫師檢查，透過住院長時間影像腦波監測判定。若確定因癲癇引起，給予抗癲癇藥物會有機會改善。