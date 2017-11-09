台數科下架5頻道 NCC：已申請核可

2017-11-09

〔記者吳柏緯、陳宜加、陳柔蓁／綜合報導〕上架費談判破局，台數科昨天下架東森購物等五個頻道，包括台中市大屯有線電視、台佳光有線電視、南投縣市中投有線電視、雲林縣佳聯有線電視、北港有線電視等收視戶將無法收看東森購物台，影響約卅三萬收視戶。國家通訊傳播委員會（NCC）表示，台數科按照規定申請並獲得許可，下架一事沒有問題。

台數科表示，東森購物頻道近幾天就會下架，中南部某些地區會看不到東森購物，將尋找更多優質頻道來服務觀眾。至於下架原因，台數科表示，尊重客戶說法，不代為回應這部分。

NCC發言人翁伯宗表示，台數科集團日前依照有線電視廣播法相關規定提出申請，將東森購物頻道下架，NCC已於上週三通過申請。雖然台數科下架東森的五個頻道，但同時也補上靖天集團旗下四個頻道與台視新聞台，不致影響收視戶權益。

消基會董事長游開雄表示，以法律關係而言，消費者應向系統商反映，需維持頻道正常收視，如果因頻道業者問題造成斷訊，應由系統商出面交代。

他也說，後續應釐清斷訊影響及可歸責原因，消費者應該享有一定比例月租費減免補償；主管機關NCC也應落實監督、管理，進一步了解當中商業談判問題，頻道本身應維持穩定收視，保障消費者權益。