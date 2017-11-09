關國際漫遊仍收費 2業者被點名

2017-11-09

〔記者陳宜加、吳柏緯、王憶紅／綜合報導〕國外漫遊費用高昂，不少消費者出國會選擇關閉電信服務，但消基會調查發現，台灣大哥大、遠傳電信兩大電信業者，可能自行傳送數據漫遊、收取漫遊費，有不當得利之嫌，呼籲主管機關要求業者徹底關閉國際漫遊功能，否則由業者吸收。

遠傳電信用戶李孔智投訴，人在國外明明未開通電信服務、行動網路，全程也僅使用wifi，返台竟得支付一百九十六元漫遊費，據理力爭，遠傳才妥協給予免收費。台哥大、遠傳稱，若消費者已同意開通漫遊服務，即使在國外未使用，手機作業系統、APP仍可能在未通知下，自行傳送數據漫遊。

消基會董事長游開雄表示，不少消費者習慣以自動轉帳方式繳交電信費用，不會注意到電信業者收取哪項服務，業者恐有不當得利疑慮。若依照個案，消費者或許只能全程關閉手機，才能避免被收取漫遊費用。

他說，去年國人出國共一四五八萬餘人次，若以五％消費者遭不合理收取漫遊費用計算，總額將近一．四億元；遠傳、台哥大現約有一四五九萬名用戶，「不義之財」相當可觀。

國家通訊傳播委員會（NCC）平台事業管理處副處長梁溫馨指出，NCC四年前即針對漫遊費制定規範，要求電信業者在用戶出國時，上網漫遊預設值是關閉，需事前提出申請才可開通，針對消基會所指的情況需進一步了解，才能釐清詳細情形。

遠傳電信澄清，漫遊數據服務預設值皆為「關閉」，不過確實可能因手機資料自動更新或開啟定位功能，而產生微量漫遊費用，是全球電信商都可能面臨的問題，針對這類微量傳輸將自動過濾不出帳，並由遠傳吸收。