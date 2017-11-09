重機觀察首季報告／台64線事故件數 重機是小型車11.6倍

2017-11-09

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華民國運輸學會昨發布重機檢核小組第一季觀察情況，發現國三甲或台六十四線的重機事故都較小型車高，其中以台六十四線事故件數的小型車十一．六倍最多。高公局表示，會做完為期一年檢核，再評估是否開放重機上國道。

重機上國道？ 檢核一年後評估

第一季觀察情況當中，重機與小型車事故發生率比較，是依據每百萬延車公里（該種車輛於這個路段行駛一百萬公里）計算，以死亡與受傷事故件數為評估基礎的安全指標，其中國三甲重機未發生事故，小型車發生兩件Ａ二事故（造成人員受傷或超過二十四小時死亡之交通事故）；台六十四線重機約為小型車的十一．六倍。

秩序指標是以警方違規取締件數作為評估基礎，國三甲重機違規件數約是小型車四倍、台六十四線是小型車一．五倍。

行為指標則觀測行進時未保持安全距離、未保持安全距離變換車道、車道間任意穿梭（鑽車縫）、同車道併駛、違規使用路肩、沿車道線行駛、跨越槽化線、跨越雙白實線等八項指標，結果重機在國三甲違規件數較小型車高七倍、台六十四線約為小型車四．六倍，其中以行進時，未保持安全距離違規件數較多。

重機團體認採樣數太低

大型重型機車經營同業全國促進會理事長洪宗寶認為，重機採樣數太低，對於結果並不意外，但是否足以表現出真實狀況還可討論。

洪宗寶也指出，檢核小組的安全距離與車隊實際上的安全距離有差距。一般來說車隊是用交叉進行，例如十輛車一起行駛，會以五五左右左右交叉行駛，第一輛車跟第三輛車安全距離就會變長，這個觀念從有重機以來，就是這樣教育與宣導。但檢核小組卻是以第一輛跟第二輛車的距離去看是否違規，這是一個需要教育騎士的新概念。會持續向騎士宣導，相信第二季三項觀測指標，都會較這次低上許多。