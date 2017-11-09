加快調查 立委建議直升機加裝黑盒子

2017-11-09

齊柏林墜機原因 飛安會透露2可能

〔記者陳宜加／台北報導〕紀錄片「看見台灣」導演齊柏林不幸於凌天航空B-31118事故中喪生，飛安會日前公布事實資料報告。立法院昨審查飛安會預算，立委紛紛關心調查進度，飛安會透露可能是飛機不穩定或山坡地氣流干擾，最終報告將於明年中出爐。

可能是飛機不穩定或山坡地氣流干擾

立委鄭寶清質詢時表示，發生事故就要找出原因，要求飛安會調查結果儘快出爐；飛安會主委黃煌煇表示，初步報告已出爐，事發真正原因在於飛機旋轉，可能是飛機不穩定或山坡地氣流干擾造成，相關資料正分析中。

立委黃國書批評調查速度緩慢，正是因為直升機沒有裝設飛航記錄器，若有黑盒子將能更快釐清。飛安會資深飛安調查官王興中坦言如果記錄下當時情況，甚至事故發生原因，也許解讀更快。

黃國書直指，近年凌天航空多次發生事故，飛安會建議加裝飛航記錄器或駕駛艙內加裝座艙影音記錄器；飛安會既然已提出改善方向，民航局不該僅當參考用。現行民航法規定飛機五千七百公斤以上才須裝設黑盒子的內容，應修正為所有的飛機都須裝設。黃煌煇也希望民航局放寬規定。

民航局︰比照國際規範 飛安會盼放寬

民航局長林國顯說明，現行規定比照國際性規範。但會檢視輕型航空器有無適當記錄器或有廠商提供，例如凌天航空已有一架裝設，另一架預計今年加裝，未來也將朝這個方向討論。

黃煌煇也說，近十年渦輪噴射定翼機平均全毀事故率由三．一八次降至○．五七次，但渦輪螺旋槳飛機事故率因復興航空兩次空難，近十年平均三．一六次，紀錄較不好。今年起提列「精進飛安與科技研析」計畫，深入探究事故真正可能肇因與潛在風險因子。