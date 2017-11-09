南一中學生 愛用「拳頭」問候校長

2017-11-09

〔記者劉婉君／台南報導〕台南一中校長和學生之間竟然用「拳頭」互相問候？南一中的學生看到校長張添唐，總會握起拳頭、大聲道： 「校長好！」這就是南一中著名的「添唐拳」，不僅是師生之間特殊的問候方式，拳頭背後其實還有一段深遠的含意。

張添唐的發音同「天堂」，常會令人想到股市有名的一句話：「好的老師帶你上天堂。」上任七年的張校長，在校內確實擁有高人氣，「添唐拳」更是每位南一中學生都會的手勢；跟著張添唐在校園裡走一圈，可以看到許多學生主動用拳頭問候，張添唐也會開心回應。

張添唐說，辦學理念中，有一項就是要優秀青年能愛自己也愛別人，啟發自己也成為鼓舞別人的人。從新生訓練開始，他就會告訴學生，人生就是一本書，書本的英文是BOOK。Ｂ代表Believe相信，要有堅定的信仰，知道自己在做什麼；Ｏ代表Opportunity機會，掌握自己和同學短暫兩、三年的相處機會、和這塊土地相處的機會、和父母短暫相處的機會；人生旅途只要堅定信仰、掌握機會，後續的人生就OK啦！而拳頭的形狀很像Ｏ，握起拳頭，就有激勵自己的意思。

學生對於拳頭的意義都能琅琅上口，有學生說，「添唐拳」簡潔有力卻深具含意，用這樣的方式打招呼感覺很特別，也可以藉此互相鼓勵。