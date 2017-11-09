實驗教育擬放寬 教團憂變相能力分校

2017-11-09

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕實驗教育擬放寬讓更多公校加入，教團擔憂變質為市場導向，從以前的「能力分班」，變成「能力分校」，影響教育公共精神。

現行限制各縣市公立學校最多只能有十％辦實驗教育，修法擬放寬至三分之一，對此，全教總理事長張旭政擔憂，實驗教育會解開各種法律束縛，如人員聘用、學區門檻等，怕有公校「掛羊頭賣狗肉」、招收同質性高的學生，成為變相的「能力分校」。

立委張廖萬堅也說，如何避免各地方政府一窩蜂辦理實驗教育學校，發生不聘正式教師，或變相成為外語班、升學班的情況，是教育部必須要去管控的。

全人實驗中學副校長陳振淦表示，實驗教育強調的教育觀的改變及更以學習者為主體，但大部分偏鄉學校改制實驗學校，仍維持在九年一貫或未來十二年國教課綱；如果課程未變、學校整體的體質也未改，未必一定要轉型為實驗學校。

國教署長邱乾國解釋，相關憂慮修法前有討論過，未來一地區若超過五％學校要辦實驗教育，超額的申請案都須送至中央由專業委員會審查，且三年評鑑一次，嚴格把關。

至於實驗教育延伸至大學，陳振淦表示，廿多年來，各階段的實驗教育人數增加快，並有升學需求，實驗教育延伸至大學有其必要，但規模不能太大。他也認為，實驗大學不會衝擊現在大學，反而可能讓少數面臨退場的大學，有法源依據轉型。

清華大學教務長戴念華表示，該校目前有三名大三的特殊學生自行依需求規劃課程，經校內委員會審議，四年修畢這些課便能取得學歷。台北科技大學代理校長黎文龍則認為，實驗教育下的偏才仍有一天需踏入社會，應可先在大專校內進行「社會化」培育，避免未來只當某部分天才，但人生是否走得很好則未必。