AI創新中心 敲定台成交清4校執行

2017-11-09

〔記者吳柏緯／台北報導〕科技部近日拍板，四個「AI創新研究中心」計畫將由台大、清大、交大、成大四所學校執行。其中，台大、成大負責生技醫療、交大主責智慧服務、清大則主攻智慧製造。

5年投入50億 培訓3000人才

為強化台灣AI研發能量，科技部投入五年五十億成立四個「AI創新研究中心」，盼將學術能量與產業結合，發展台灣AI產業並預計培訓三千名AI人才。經過近半年規劃，四個AI中心地點出爐。

這四個AI中心分別坐落於台清交成，並各司其職。根據科技部規劃，台大與成大將負責執行生技醫療相關的AI專案計畫；交大則負責智慧服務領域；清大肩負整合台灣製造業的特長，執行智慧製造專案。

科技部前瞻司司長楊琇雅說明，徵求計畫期間，共有十二所學校提出擔任計畫執行機構的申請，最終考量各學校的研發能量、資源支持與專業領域等因素，決定由這四所學校擔任執行機構。

AI創新研究中心專案召集人林永隆表示，進行計畫徵求時，一共收到五百多份構想書，最終在第一階段審核後，一三一件計畫進入第二階段。由於入選的一三一件計畫，不少與生技醫療產業相關，因此在評估四個AI中心的職責劃分後，敲定台大、成大執行生技醫療專案。

楊琇雅說明，一三一件通過構想書審核的計畫，將從今天起進行計畫書審查，預計十二月初可以審查完成並公告，通過審查者才能獲得補助經費，並從明年一月一日起執行。

每個中心有10到20個計畫

她表示，目前規劃每個中心可以支持十到廿個計畫，而台大除了生技醫療領域外，還須執行AI核心技術專案，因此計畫數量應該會多一點。不過，四個中心執行的總計畫數不會超過一百個。

楊琇雅進一步說明，四個執行專案計畫的學校都有規劃實體空間作為研究的場域，未來除了研究團隊進駐外，也將結合國內外產業，將相關技術導入、共享資源。