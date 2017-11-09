鯉魚潭水庫集水區倒毒泥 15人起訴

2017-11-09

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣大湖、獅潭、卓蘭、公館等鄉鎮，去年發生八起濫倒廢棄物事件，其中，鯉魚潭水庫集水區也被濫倒有毒廢棄物銅污泥，引發大眾恐慌。經苗栗檢警追查，將十五名嫌疑人分別依觸犯廢棄物清理法、公共危險罪嫌提起公訴。

桃園化工廠老闆、廠長涉案

去年三月起，苗栗縣大湖鄉台三線環湖道路的鯉魚潭水庫集水區內路旁邊坡、苗栗縣獅潭鄉竹林段、獅潭鄉八角林段、獅潭鄉永興小段、獅潭鄉台三線沿路、苗栗縣卓蘭鎮內灣里苗五十八線便道、苗栗縣三灣鄉大河段、苗栗縣公館鄉北河村苗廿六線等地，陸續發生任意棄置有害事業廢棄物銅污泥、營建廢棄物、車輛零件廢棄物、玻璃纖維混合事業廢棄物等濫倒情事。

其中，鯉魚潭水庫供給苗栗、大台中地區約一百六十五萬人口的民生用水，去年七月十五日，水庫邊坡被發現遭傾倒大量有毒廢棄物銅污泥，經化驗銅檢驗值超標四百七十二倍，嚴重影響飲用水品質，幸好期間沒有下雨，若這些有毒銅污泥順著雨勢流入水庫，恐將影響民眾飲水或灌溉作物。

苗栗地檢署率警方蒐證，透過路口監視器鎖定傾倒車輛，透過通聯分析，鎖定來源是桃園市蘆竹區一家專門生產硫酸銅化學材料的製造工廠，將溫姓負責人、邱姓廠長等七人拘提到案。

檢方昨天偵結，將七人及其他七起案件的八人，分別依涉犯廢棄物清理法第四十六條第四款之違法清除廢棄物罪嫌、公共危險罪嫌提起公訴。