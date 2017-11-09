禽畜施打抗生素 恐催生超級細菌

2017-11-09

WHO強烈建議 未經診斷完全禁用

〔記者吳欣恬／台北報導〕世界衛生組織 （ＷＨＯ）昨呼籲禽畜業者停用促進生長、預防感染疾病的抗生素，否則可能會助長具危險抗藥性的超級細菌，增添人類感染風險。國內學者指出，國內禽畜業者濫用抗生素的狀況，近年已略有改善，但需要更多溝通。

路透報導，ＷＨＯ秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說，現在亟須各界強力、持續行動，扭轉抗藥性升高的趨勢，以保護全球安危。

ＷＨＯ在聲明中強烈建議，全面減少對食用禽畜施打抗生素，包括完全禁止在未經診斷下，使用這些抗生素促進動物生長、預防疾病。根據ＷＨＯ聲明，在某些國家，約八十％重要的抗生素被用於家畜飼養，這些抗生素有很高比例施打在健康動物身上。

英國「衛報」（The Guardian）報導，停用抗生素的建議，可能很不受禽畜業者歡迎，因為可能造成獲利減少。但ＷＨＯ說，保障人類健康十分重要，對動物使用這些抗生素，會使抗藥性疾病增加，就連終極藥物都將失效，讓醫師束手無策。

「刺胳針行星健康」（ Lancet Planetary Health）期刊發表的新研究顯示，限制禽畜場使用抗生素，最多可讓禽畜體內有抗藥性的病菌減少卅九％。

長庚大學新興病毒研究中心主任施信如指出，微生物相很重要，很多好菌在濫用抗生素時會一併遭破壞，進而影響人類和禽畜，也可能導致抗藥性細菌，甚至超級細菌的產生，而人類對抗生素的研發速度，確實跟不上抗藥性細菌，無法與之抗衡。

我國業者濫用情況已改善

國家衛生研究院曾進行相關研究，也呼籲國內畜禽業者對於抗生素的使用必須小心。施信如表示，近年國內畜禽業者濫用抗生素的狀況已有改善，但未來還是要跟業者多溝通，使用抗生素雖然有效，使得禽畜短期不易生病，但長期的影響不容忽視。