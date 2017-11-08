天冷喝沖泡熱飲 當心含糖量過高

2017-11-08

記者林惠琴／台北報導

天氣轉冷，許多民眾喜歡來一杯熱呼呼的飲品暖身，因此手搖飲選購熱飲，或是採買薑母茶、桂圓紅棗茶或黑糖塊等可用熱水沖泡的粉劑或濃縮塊製成飲品，但專家提醒，高溫時果糖甜度下降，為維持口感恐添加更多糖，粉劑或濃縮塊也是含糖量動輒過半，一不小心熱量可能就破表！

台灣流行病學學會、台塑企業暨王詹樣公益信託推動「國人主要死因別疾病之可預防因素探討及健康促進研究」，其中一項子計畫分析北海岸961名40至75歲居民發現，14.2%平均每週含糖飲飲用量多於500ml，且有14.9%在10年內得到心血管疾病，是未飲用含糖飲者的1.15倍。

計畫總主持人、台北醫學大學公共衛生學系教授邱弘毅表示，雖然果糖1CC熱量3卡，低於蔗糖的4卡，但為了維持相同口感，熱飲較冷飲須添加更多果糖，才能達到同樣甜度，因此可能會多吃下5至10克的糖。

邱弘毅指出，市售黑糖老薑茶粉一包20克含糖16.6克，含糖量83%，桂圓紅棗茶粉的含糖量更高達91%，遠高出熱可可64%的含糖量，若是每天泡一杯桂圓紅棗茶，比起一包28克的熱可可粉，一個月可能就多吃下45顆方糖。

邱弘毅提醒，根據世界衛生組織建議成人每天糖分攝取量，為每日攝取總熱量的5%以下，約25公克，若是身體質量指數（BMI）超過24的過重或肥胖者，更要下修至18.75公克。

專家建議 自煮、減量、微糖

邱弘毅建議，民眾冬日喝熱飲可採取「自煮、減量、微糖」的原則，也就是盡量自己準備，多喝水不喝飲料，若要喝也須降低糖分。