持中國一次性護照 陸委會認定違法

2017-11-08

〔記者林良昇／台北報導〕台中市顏姓男子經中國入境俄羅斯旅遊，因請領中華人民共和國一次性旅遊護照，回台後國籍遭到註銷。陸委會昨表示，台灣人民不得領用中國大陸護照，是避免民眾有雙重身分，並基於維護國安及利益考量。對於該個案，會商請相關機關設法協助解決。

台中市一名顏姓男子上月初參加台灣的旅行團，到中國東北和俄羅斯海參崴地區旅遊，本月卻先後接到外交部和戶政單位公文，將他的中華民國護照、身分證和戶籍全部註銷，理由是顏男在從中國入境俄羅斯時，曾請領中華人民共和國的一次性臨時旅行護照。

陸委會昨表示，依兩岸條例規定，台灣人民不得在中國大陸設有戶籍或領用中國大陸護照，立法意旨是為避免民眾有雙重身分，造成權利義務重疊或衝突，並基於維護國家安全及利益考量。

陸委會指出，民眾因旅遊而持用中國大陸一次性護照，此種一性次護照並非兩岸條例立法當時所設想的類型，該案當事人是否有領用中國大陸一次性護照主觀意圖、構成身分轉換及如何適用兩岸條例等法律層面疑義，並考量其法律效應對民眾權益有重大影響，將邀各有關部會研議，審慎處理。

陸委會說，將商請相關機關設法協助解決。陸委會也重申，「國人持用中國大陸護照的行為，無論是否為一次性旅行專用護照，是不被容許的，呼籲民眾及相關旅行業者不要便宜行事。」

海基會昨也表示，顏男11月3日曾至海基會洽詢求助，隨即安排義務律師提供法律諮詢，建議顏男針對撤銷其戶籍的行政處分，提出行政訴訟，捍衛自身權益。