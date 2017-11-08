媲美呸姐 高三生獲英國翻糖金獎

2017-11-08

〔記者蔡亞樺／台北報導〕天后蔡依林去年參加英國的「Cake International（國際蛋糕比賽）」翻糖組別，以瑪麗蓮夢露翻糖蛋糕，獲得decorative exhibit裝飾類的金獎。台北市開平餐飲學校高三生董怡捷今年也奪下同一比賽「Junior Decorative Exhibit - 18 and under（18歲以下青年組）」翻糖金獎，展現台灣餐飲實力。

「Cake International」在英國是糖藝工藝比賽最高殿堂，今年的比賽於11月3日到5日在伯明罕舉行，針對不同的主題和年齡，共分為25個級別，開平餐飲三年級學生董怡捷奪得青年組（18歲以下）翻糖藝術裝飾組別金獎。

董怡捷 連獲國內外廚藝大獎

董怡捷開心表示，遠赴海外比賽要熟悉當地環境，對選手來說是一大考驗，國際性比賽各國好手眾多，這次她只準備3週，時間非常短，能夠獲獎真的非常高興，會繼續努力，期許能再上層樓。

開平表示，年僅17歲的董怡捷是比賽得獎常客，不只在國內的「2017台灣美食展廚藝大賽」獲得銀牌，國際比賽也表現優異，才剛在「2017馬來西亞廚藝競賽」烘焙藝術展示（杏仁膏）獲得銀獎，她也是該組參賽選手中年齡最小的一位，表現十分亮眼。