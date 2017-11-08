苗栗醫院獎助員工「增產報國」免費VIP大套房加1萬元

2017-11-08

〔記者彭健禮／苗栗報導〕衛福部苗栗醫院鼓勵員工及員工配偶在院生產，祭出一萬元生產獎勵金，並招待免費入住醫院「VIP大套房」，讓產婦能好好休養。院長許振榮表示，台灣少子化情形嚴重，政府也鼓勵生育，苗栗醫院祭出獎勵，希望刺激院內醫護人員能在院生產，也助增產報國。

根據國發會統計，今年新生兒恐跌破廿萬人。中央推動多項措施，地方縣市政府也提供生育津貼，盼能增強國力。苗栗醫院今年七月底起再「加碼」，讓員工或員工配偶在院生產後，可在一天收費三千六百元的「VIP大套房」，進行產後調養，自然產產婦可住三天、剖腹產產婦可住五天，再贈一萬元獎勵金。

許振榮說，醫院正式、約聘僱職員或職員配偶，在院內生產都有獎勵，涵蓋醫院九成的工作人員， 連醫院的志工，也可享有免費入住VIP大套房的福利。

苗栗醫院這項獎勵，日前開啟「第一砲」。醫院護理師楊雅筑五日就在院內自然產下健康可愛女嬰，產後入住VIP大套房，昨天一早神采奕奕的歡喜出院，對溫馨大套房的品質相當滿意。

楊雅筑開心說，懷孕之初，醫院尚未有這項福利，VIP大套房約七坪大的空間裡，有客廳、四十二吋電視、大冰箱、料理台等設備，「很讚」！而收到一萬元額外的紅包，「可以用來買尿布等嬰兒用品，太棒了！」