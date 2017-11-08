台灣參與研究 找出65個乳癌新基因位置

2017-11-08

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄醫學大學、中央研究院及三軍總醫院共組的本土乳癌研究團隊，參與國際乳癌研究，分析全球二十五萬名包括台灣四千名乳癌患者及健康婦女的檢體，找到六十五個新乳癌基因位置，未來透過基因檢測可更精準預測致病機率，以及找出更好的預防與治療方法。

這項研究刊登在十一月的國際頂尖期刊「Nature」，台灣研究團隊昨在高醫大發表研究成果。團隊成員、小港醫院院長侯明鋒表示，乳癌高居台灣婦女癌症首位，每年新增一萬五千多人，發生原因除與日常飲食環境與懷孕行為改變有關，基因、遺傳也是重要因素，過去曾發現乳癌BRCA1、BRCA2 二個基因變異，這二個基因開啟了基因變異與乳癌相關的研究。

侯明鋒說，為更了解乳癌，臨床醫師收集病患檢體，十多年來台灣共收集二千多名病例，結合中研院及國際合作，這次找到六十五個乳癌基因位置。

中研院生醫所教授沈志陽說，乳癌發生原因非常複雜，需上百個或上千個基因來解釋，這次研究找到六十五個新的乳癌基因位置，加上過去找到的八十五個乳癌基因，共有一五○個乳癌基因位置，讓了解乳癌更往前邁進一大步。

沈志陽強調，對抗癌症，過去以病的觀點看人，現在要以人的觀點看病，考量人與人之間的差異，找到每個人致病的基因，透過精準醫學或個人化醫學來治療癌症。「希望未來能把乳癌相關基因全找到，作為個人致病風險評估，透過好的生活環境，如減少飲食油膩、多運動來預防控制。」此外，透過了解這些基因的功能，可發展預防乳癌策略或治療藥物。

沈志陽指出，這次研究共有二十五萬筆檢體，樣本數越多才能找到更多基因，顯示與國際合作的重要性，單靠個人力量，無法找到這麼多的基因檢體。