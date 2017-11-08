戴墨鏡護眼 黃、橘鏡片最有效／曙光女中與清大合作測試 藍、紫鏡片最好不要戴

2017-11-08

〔記者洪美秀／新竹報導〕黑色墨鏡真能保護眼睛嗎？新竹市曙光女中學生與清華大學研究OLED的材料系教授周卓煇團隊合作，透過光譜儀發現，黃色鏡片對眼睛的保護力最佳，不僅能過濾有害光線，還能保留正常光線，這項研究十二月將在科技部發表。

清大教授及曙光女中學生表示，經過實驗，以光譜儀器在相同照度的最大可忍受曝光極限（簡稱MPE）下，進行不同顏色鏡片測試，藍色和紫色的鏡片約一百秒就是極限，黃色鏡片約二五○○秒，橘色鏡片約一二○○秒，黑色約五百秒，顯示若以藍色鏡片來閱讀，不到二分鐘，眼睛的光照視網膜炎傷害函數就會產生，黃色鏡片則可達四十分鐘以上。

實驗顯示黃色鏡片對眼睛傷害最小，橘色鏡片次之，藍色和紫色鏡片不應配戴。

學生楊珮暄、王孟涵、李采臻的發現顛覆過去的認知，過去以為戴墨鏡就可保護眼睛，其實黃色鏡片及橘色鏡片除可過濾有害藍光，還能保留正常的光線，是最適合閱讀的光源。

夜間照藍光 影響視力、健康

周卓煇說，他的團隊研究OLED已有很長一段時間，研究顯示藍光對人體光照視網膜的傷害函數很高，且對褪黑激素的影響很大，如果長期在夜間照藍光，對女性乳房及男性攝護腺還會有影響，建議政府應加強藍光產品管制，家長更不該讓學童長期暴露在有藍光傷害的環境下，例如長時間看手機或在夜晚看手機等。

台大眼科主治醫師葉伯廷說，光線對眼睛的傷害及影響很大，有年輕女性病患，因為睫毛不慎掉入眼睛，用手機的手電筒照眼球，結果不到五分鐘，視野中心就出現固定黑影，視力更降到○．三，經過半年治療才恢復正常，顯示手機的藍光對人體視網膜是有傷害的。

雲波紙質最適合閱讀

曙光女中表示，除了黃色鏡片最適合閱讀，也發現雲波紙是最適合閱讀的紙質，建議未來的教科書多採用雲波紙。