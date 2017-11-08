遏阻露營亂象 觀光局擬訂管理辦法

2017-11-08

〔記者蕭玗欣／台北報導〕露營區違法亂象將有法可管！全國露營人口估計破兩百萬人次，業者為搶商機，大肆開發露營區，但對於衍生土地安全疑慮和消費糾紛，卻無相關法規可管。觀光局已向行政院報告，擬將露營納入發展觀光條例，訂定露營設置及管理辦法，要求業者投保公共意外責任險，盼遏止國內露營亂象及糾紛。

觀光局表示，以往露營區大多集中在國家公園區或休閒農場內，屬合法經營，但近年野外露營興盛，部分業者未經申請，在各地開發露營區，不少用地都涉及佔用國有地、濫墾山坡地，甚至還有營區就位於土石流潛勢區，威脅民眾生命安全。

納入觀光條例 強制保意外險

觀光局說明，目前露營規範未有母法依據，因此須先修正發展觀光條例，預計最快下個會期提出草案；在辦法出爐以前，觀光局將先邀請縣市政府開會研擬設置露營區的注意事項或要點，告知業者申請場地的注意事項，並讓消費者了解那些才是合法的露營場地。

除了用地，露營消費糾紛目前也尚無規範。觀光局說，由於露營型態多元化，有的露營地僅是提供一片草地，成本極低，甚至不收訂金，但也有露營地須提前付訂金，未來擬制訂定型化契約範本，針對收費、服務項目內容等，明確規範。

另外，觀光局指出，目前也在研議，比照飯店旅館、民宿等，強制業者需投保公共意外責任險，將邀集相關單位討論後決定。