蔬果大跌 10月CPI下滑0.32%

2017-11-08

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處昨公布十月消費者物價指數（ＣＰＩ）年跌○．三二％，為二十六個月來最大跌幅；其中食物類跌三．八六％，且以蔬菜跌二十五．八五％最多。水果也跌十五．八七％，為五十一個月來最大跌幅，主因為去年基期較高。不過，行政院監控的十七項民生物資年漲二．二％，漲幅為三十二個月來新高，且麵包、豬肉漲幅均為三十多個月來新高。

外食費增加128元

主計總處估算，以平均每月消費支出六萬元家庭為例，十月ＣＰＩ跌○．三二％，平均消費月支出較去年同月減少一九二元，以食物類減六九○元最多，其中蔬菜減六九四元、水果減三○五元，但外食費增一二八元。

根據主計總處調查，十月ＣＰＩ較九月漲○．六二％，較去年同月則跌○．三二％，主因食物類跌三．八六％，除了蔬菜及水果大跌，蛋類也因芬普尼事件續跌十二．八六％；但乳類、水產品、穀類及其製品、肉類分別漲三．六三％、三．五五％、二．九％及二．六一％，外食費也漲二．○五％。

若按細項分析，郵資年漲四成四最多，蛤蜊上漲近三成六，桶裝瓦斯漲二成八，香菸、柳丁、保母費都漲一成五以上。不過，香蕉大跌近六成四，絲瓜跌近五成，茄子、扁蒲、大黃瓜都跌四成五以上，胡蘿蔔、小黃瓜、甘薯葉也下跌逾四成。

麵包、豬肉漲幅逾5%

另，行政院穩定物價小組監控的十七項重要民生物資，十月平均年漲二．二％，漲幅為三十二個月來最高，以糖價漲五．九九％、醬油漲五．八％最多。麵包也漲五．七二％，漲幅為三十三個月來新高。鮮奶漲五．六三％，豬肉漲五．五五％，為三十一個月來最大漲幅。

行政院主計總處綜合統計處副處長表示，十月ＣＰＩ下跌，主因蔬果及蛋類等跌幅較大。剔除蔬果及能源後，核心ＣＰＩ上漲一．一三％，漲幅為九個月來新高，但仍為溫和上漲的趨勢。