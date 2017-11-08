議長支持回歸法制 綠黨嘆走回頭路

2017-11-08

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣代理縣長陳金德擬退還違規農舍加徵的房屋稅，引起正反意見；綠黨中常委吳紹文感慨，農地農用又走回頭路。有網友譏諷「縣長是臨時的，加價也是臨時的。」議長陳文昌則支持退稅，他說，縣府之前有擴大行政權且不受監督之嫌，回歸法制面是最好做法。

吳紹文指出，對違規農舍課稅，就是一種「富人稅」的概念，既然有能力蓋豪宅，就應該付出比較多的稅收，還能增加縣內社會福利經費，縣府對自己財務的稅收要謹慎，不該花的不要花，該課稅的要課稅。政黨為了選票的政策，要好好想清楚，「你省了誰的錢？而這些錢原本可以幫助哪些人？」

學者：不適法應補正 而非退稅

國立政治大學地政學系教授徐世榮說，就房屋稅法來說，地方政府有權責徵收豪宅稅，宜蘭縣政府說「不適法」，如果程序真的有瑕疵，應該想的是如何補正？而不是退稅，更重要的是，縣府未來對違規農舍的作為又是什麼？

議長陳文昌則有不同看法，他指出，有關人民權利義務應以法律訂之，房屋稅加價項目是宜蘭縣府創設，未經地方立法機關通過，有擴大行政權之嫌，他支持回歸法制面處理；政府要求人民守法，自己更應該以身作則。

網友譏諷 縣長、加價都是臨時的

有網友批評退稅是亂無章法，縣長是臨時的、加價課稅也是臨時的。也有網友指出，政策的關鍵既然是「稅」，就應該有「課稅」的法律依據，但縣府加徵只靠行政程序及手段，的確是違法，違反憲法依法課稅及繳稅的法治精神，如今縣府能夠勇於反省，退稅於民，這是正確的做法。