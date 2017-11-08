宜蘭違規農舍加徵房屋稅 「不適法」擬退稅

2017-11-08

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣政府去年以「為符合社會正義、稅賦公平，遏止農地種農舍」為由，以違規面積對未作農業使用的房屋加價課徵房屋稅；今年二月，前代理縣長吳澤成取消這項政策；六日甫上任的代理縣長陳金德昨天更指出，這樣的加價不適法，近兩千戶受到影響，研議退稅四千五百餘萬元，並加計利息退還。他強調，違規農舍回歸區域計畫法等相關法令處理，農地農用原則並未改變。

新代理縣長：農地農用原則不變

林聰賢擔任縣長時，考量宜蘭是全國農舍濫建嚴重區域，為解決農地未農用問題，對違規農舍房屋稅加價課徵，經不動產評價委員會決議，一○五年實施加價課稅；以農地未農用面積計算，違規農舍的房屋稅加倍課徵，最高可另加三倍，全縣共有一千九百四十七戶被加價，增加稅額四千五百六十多萬元。

這項政策引起極大反彈，今年二月喊停，當時代理縣長吳澤成依據不動產評價委員會決議，一○六年房屋稅停止加價。吳澤成當時表示，土地違規卻要加重房屋稅課徵，這具有懲罰性質，經檢討這樣並不合理，土地歸土地、房屋歸房屋，有各自的法令依據。

宜蘭縣地方稅務局表示，執行期間，發現農地農用面積認定有爭議，且未農用面積原本就課徵地價稅，又加價課徵房屋稅，被質疑重複課稅。另也造成民眾誤解違規只要付費繳稅就可合法。

「加價沒有法律依據。」陳金德說，以未農地農用的違規面積，作為房屋稅加倍計價，完全沒有法律依據，房屋稅條例並沒有授權行政機關財政部，更沒有授權地方政府計算加成多少、加價多少，這樣是不適當且不適法的。

陳金德昨天在縣務會議要求相關單位研擬退稅措施，陳金德說，農地農用原則不變，但決策過程有疏失，錯了就要勇於反省，依法行政是最高原則，如果認為加成計價不妥適，請稅務局研議補償退稅措施，下週二提交縣務會議討論。

違規農舍從嚴稽查 違建照拆

至於違規農舍怎麼處理？縣府表示，違規農舍管理就此回歸法制面，依照區域計畫法（非都市土地）與都市計畫法（都市土地）從嚴稽查開罰，可處六萬至三十萬元，違章違建可依建築法拆除。縣府對於大型違規、影響公安、沒有合法化可能的農舍都持續排拆中，並不是退稅就放任不管，這是兩件事，農地農用原則並未改變。