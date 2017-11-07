領社福2.4萬月薪 狠心保母虐童害腦傷

2017-11-07

〔記者黃建華／高雄報導〕好保母難尋，連社會局也找錯人！一名1歲7個月的賴姓幼童因父母分別入獄、勒戒，高市社會局委託29歲金姓女保母托育賴童，未料金女不但涉嫌虐童，還疏於注意，造成賴童睡覺時從床上摔下，腦部重創，送醫急救雖撿回一命，但智能受創，高雄地檢署偵結，將金女依故意對兒童傷害及業務過失重傷害等罪嫌起訴。

幼娃父母入獄 高市社會局代養

檢方起訴指出，金女是領有保母專業技術證照之專業保母，去年7月因賴童父母分別因案入獄，遂由高雄市社會局安置賴童，以每月2萬4000元代價委託金女托育賴童。

去年10月間，金女因管教賴童情緒失控，竟以不詳方式傷害賴童，致賴童下腹部肚臍下方有瘀傷、左下腹有長條狀瘀傷、左上背、左下背有瘀傷等。

同年10月8日晚上9點多，金女在住處安撫賴童睡覺時，疏於注意在床鋪邊安裝床圍，賴童睡著後跌落地面，造成腦膜下水腫、硬腦膜積水、雙側視網膜出血等傷害；賴童在翌日凌晨1點手腳抽搐，金女將賴童緊急送醫，才查知賴童受到傷害。

賴童經急救後，仍有少量硬膜下積血與積水、右側頂葉受傷、輕度發展遲緩，經評估將會影響其智力、情緒及語言發展等重大難治之傷害。

案經社會局、賴童父親提告，金女於檢方偵查時坦承，賴童下腹部的軌道式瘀傷是她曾用小茶几推撞賴童腹部，而且她坦承疏於在床邊安裝床圍，造成賴童跌落地面。

但高醫驗傷認為，賴童的下腹部傷應是棍棒等鈍器造成，與被告所述桌子推撞造成不符。檢方據此認定，金女觸犯故意對兒童傷害罪及業務過失重傷害等罪嫌，將她起訴。