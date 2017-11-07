老母待奉養 過期原料改標獲緩刑

2017-11-07

〔記者楊政郡、陳宜加／綜合報導〕台中市大里區「雄勳公司」負責人謝傅展和員工，將過期或即期的調味料與香料改貼偽造有效期限的標籤，賣給食品大廠「卜蜂食品」，害卜蜂10項產品被迫下架，商譽大受影響，事後賠償卜蜂320萬元和解，又被衛生局裁罰302萬元；台中地院法官認為該公司不法所得109萬餘元，已被罰那麼多，謝傅展家中還有86歲老母及員工，依詐欺罪諭令支付公庫112萬元，被告3人均緩刑。

已賠償、受罰622萬元

謝傅展被依詐欺取財判2年、緩刑5年，附帶向公庫支付100萬元，陳、謝2名員工則判1年2月、緩刑3年，各附帶支付公庫6萬元。

判決書指出，謝傅展、陳姓採購與會計、謝姓倉管人員（緩起訴）等人，從2013年4月起把過期或即將過期的「肉增多調味劑」、迷迭香、蒜精等原料有效期限標籤撕掉，改貼偽造的有效期限標籤。

中檢105年5月5日指揮警方搜索調查，台中市衛生局統計雄勳公司內共查扣逾期食品原料超過100項，封存數量總計達23公噸，而原料大宗轉售南投縣「台灣卜蜂公司南投肉品加工廠」，導致卜蜂必須下架商品共10項，包括「燒烤三節翅」、「鹽酥雞丁」等損失慘重。

本案審理中謝等人坦承犯行，並已賠償卜蜂320萬元和解，雄勳也被衛生局裁罰302萬並已繳納，法官審酌該案不法所得，依現有資料統計僅109萬餘元，而雄勳付出的和解金、罰金已達622萬元，超過不法所得，且謝某家中還有86歲老母，謝本身罹患乾燥症，屬重大傷病第五類，如公司缺乏他的領導，許多員工將面臨失業，諭令如主文附帶支付公庫款項，均給予緩刑、改過自新的機會。

消基會：嚴刑峻法才能杜絕黑心食品

對於法官似乎發揮同情心而對黑心食品商人判處緩刑，消基會董事長游開雄表示，根據食安法規定，業者不法利得與違規事項已遭裁罰，就法律而言並未違反，法官給予緩刑，代表刑責不高，且法官判決也取決於被告犯後態度是否良好，每個個案情形不同，消基會尊重法院判決。

但他也說，食安法歷經數次修法，方向希望以嚴刑峻法嚇阻不肖業者，站在保護消費者立場，建議司法機關嚴加斟酌，杜絕黑心食品。